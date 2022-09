FRANTIC FREAKSHOW: Retro gerockt und frisch aufgeschüttelt

Die Lava Lampe glüht, die Fuzz-Gitarre brummt. Psychedelic Rock from down under von Psychedelic Porn Crumpets und dem King-Gizzard-Seitenprojekt The Murlocs und von den texanischen Charismatikern The Black Angels und ihrem neuen Album „Wilderness of Mirrors“.

Frisch aufgeschüttelt, aber mit unverkennbaren Trademarks ausgestattet, melden sich die Pixies melden sich zurück mit „Doggerel“, dem vierten Album seit ihrer Auferstehung. Doug Martsch und Built to Spill üben sich in Vergänglichkeit auf „When The Wind Forgets Your Name“ mit typischen Bandsound-Vignetten wie auch Greg Dulli und Afghan Whigs, die handfest unterwegs sind auf dem vielseitig klingenden Album „How Do You Burn“.

Mit tollen Offbeat-Gitarren durchstreifen Interpol "The Other Side Of Make-Believe". Eher schattig geht es auch zu auf "Between Here & Everywhere" der Australier Death Bells.

Actionfilme und das ganze Drumherum lieben die Mountain Goats zu eher schrammeligem Indierock wie das neue, bereits 20te Album "Bleed Out" der amerikanischen Bergziegen unterstreicht.

