Alte Apple-Geräte zum Laufen bringen mit Open Source Patching Software

Du hast noch ein altes Iphone 8 oder ein Macbook von 2012? Luca erklärt, unterstützt durch die Sprachausgabefunktion von Siri, im Interview bei Dave, wie ihr bei älteren Apple-Geräte, die nicht mehr so huntert pro up to date sind, unter Zuhilfenahme von Patches, auch jetzt noch Updates mit Aktuellen iOS-Versionen installieren könnt.

Patches, um aktuelle iOS-Betriebssystemversionen auf älteren Apple-Geräten in Betreib setzen zu können, findet ihr zum Beispiel unter folgenden Webadressen:

dortania.github.io/OpenCore-Legacy-Patcher/

dosdude1.com/mojave/

dosdude1.com/catalina/