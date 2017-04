Amerikanisches Atom-Uboot in Südkorea

Das Muskelspiel zwischen Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un geht offenbar weiter. Während Kim den 85. Jahrestag der Gründung der nordkoreanischen Armee mit einem Manöver seiner Artillerieverbände feierte lief ein atomgetriebenes amerikanisches U-Boot einen südkoreanischen Hafen an. Ein Flugzeugträger mit Begleitschiffen soll demnächst folgen. Der Flugzeugträger ist verspätet, weil man bei der Flotte die Mitteilungen des Weißen Hauses offenbar nicht regelmäßig liest, bzw. beim Pentagon nicht so genau weiß, wo sich all die amerikanischen Flugzeugträger gerade befinden. Deshalb war der Träger noch einige Tage Richtung Australien gefahren, ehe er Richtung Korea wendete.

Obwohl die von Trump geschickte Armada für einen Militärschlag gegen einen Land wie Nordkorea kaum ausreichen dürfte, warnte die staatliche nordkoreanische Zeitung „Rodong Sinmon“ laut Agenturberichten die USA vor einem „Amoklauf“. Auf Agressoren wachteten nur „Leichen und Tod“.