USA und Südkorea nehmen Nordkoreanische Interkontinentalrakete ernst

Nach anfänglicher Skepsis, nehmen nun sowohl die USA als auch Südkorea die am Montag von Nordkorea getestete Interkontinentelrakete ernst. Der nordkoreanische Diktatur Kim Jong Un hatte erklärt, die Rakete könne einen „großen und schweren Atomsprengkopf“ tragen und jeden Ort auf der Welt erreichen. Der südkoreanische Verteidigungsminister Han Min Koo schätzt, dass eine zweistufige Rakete mit einer Recihweite von 7000 bis 8000 Kilometern getestet wurde. Nordkorea könnte mit einer solchen Rakete Alaska erreichen. Auch Berlin würde am Rande ihrer Reichweite liegen. Die USA und Südkorea reagierten mit dem Abschuss mehrerer eigener Raketen, die in einem Seegebiete vor der Ostküste von Südkorea niedergingen.