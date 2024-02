(Anti) Love Songs

Ob Liebe, Herzschmerz, Schnulze oder Disstrack. Geht nicht jeder Liebes Song auch irgendwo um das Gefühl alleine zu sein und ist nicht jeder Trennungsong auch ein Lovesong? Das L-Wort hat viele Klänge und Facetten und wir senden sie live für euch am 14.2.

Tracklist

1. Igors theme - Tyler, the creator

2. Bad blood - Stormzy

3. Stay the night - the Internet

4. Under the magnolia tree - Pale Jay

5. Liquid love - Roy Ayers

6. Keep me hangin on - Diana & King Storm

7. Never again - Slowthai

8. Love stinks - Millie Jackson

9. He was a big freak - Betty Davis

10. Liebe ist kälter als der Tod - Element of Crime

11. Victor of love - Charles Bradley