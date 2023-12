Jubiläumssendung zur 50. Folge Delikatessen auf Plattentellern: Eine Stunde mit den größten hits und besten Stories aus über 4 Jahren Sendezeit. Schaltet ein!

Tracklist:

1. Tim Maia - Do leme ao pontal

2. Buari - Karam Bani

3. Papkullis & Rebecca - Saude

4. Moodzman - I'd rather be lonely

5. Jitwam - Stronger

6. Mall Grab - Spirit Wave

7. Stormzy - This is what I mean

8. Slowthai ft. James Blake - Feel away

9. Ntume - Juicy Fruit

10. Young gun silver fox - Baby girl