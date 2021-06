Hip Hop Teil III o.Ä.?

Hip Hop oder Ähnliches. Warum nicht ein drittes mal? Wer liebt es nicht, das ausdruckstärkste, beliebteste, angesagteste Genre des 21ten Jahrhunderts?! Und hey: fancy Eistee-Sorten, TK-Pizza und juicy Fastfood-Ketten - Hip Hop ist beim Thema Delikatessen so awoke, wie keine andere Musikrichtung.

Wir haben Hunger, köstlich wird es!

:*

Tracklist:

1. Stir Fry - Migos

2. MAZZA - Slowthai ft. ASAP Rocky

3. You took your time - Mount Kimbie ft. King Krule

4. Feel away - Slowthai

5. My World - Suff Daddy ft. Juju Rogers

6. Bildungsbürgerprolls - Pöbel MC

7. Hoch - Megaloh ft. Sugar MMFK

8. Manana - Kitschkrieg & Skinnyblackboy

9. The Letter - Thievery Corporation ft. Raquel Jones

10. where's the lighter - Little Simz ft. Alewya

11. Esset Abl Al Noom - Bu Kolthoum

12. Money trees - Kendrick Lamar