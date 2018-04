Anti-Rassismus-Training beim Verein Phoenix

Dass Rassismus bekämpft werden muss, da sind sich die meisten Menschen einig. Doch ob weiße Menschen Dreads tragen sollten und Kimonos ein Symbol kultureller Aneignung sind, bleibt diskussionswürdig. Wie man Rassismus begegnen kann und was Rassismus überhaupt ist, sind Fragen derer sich der Verein Phoenix angenommen hat. Der Verein bietet sogenannte Anti-Rassismus-Trainings an. Was das bedeutet und was Phoenix unter kritischem Weiß-Sein versteht, hat uns Mutlu Ergün-Hamaz bei einem Interview erzählt.