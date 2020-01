Seit Jahrhunderten wurde das gesellschaftliche Problem des Rassismus mit Blick auf die Betroffenen besprochen. Ohne Wirkung. Daher ist es notwendig, ein anderes Gespräch zu führen und zwar mit dem Blick auf diejenigen, die Vorteile davon haben, dass es Rassismus gibt – also weiße Menschen. Der Schwarze Aktivist Tsepo Andreas Bollwinkel erklärt im Interview, was „Kritisches Weißsein“ heißt und warum sich weiße Menschen mit ihrem Weißsein beschäftigen sollen. Im Rahmen des Symposiums „Dear White People Vol. 2 – Check your privilege“ wird er auch am 11. Januar einen Kurzworkshop in Freiburg zum Thema geben.

(Interview: Adèle Cailleteau)