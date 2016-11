Anti-Trump Proteste nach der Wahl

Seitdem die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen bekannt wurden regt sich Protest auf den

Straßen vieler größerer Städte der Vereinigten Staaten.

„Not My President“, „Nicht mein Präsident“ lautet der Slogan, der bis in die großen Medien in

Deutschland vordringt und sich gegen die Wahl Donald Trumps zum 45. US-Präsidenten

richtet.

Allerdings sagt der Slogan wenig über konkrete Ziele der Proteste aus. Um etwas über die Menschen hinter den Transparenten herauszufinden, hat Aljoscha mit einem Aktivisten von Crimethinc gesprochen.

Crimethinc ist ein loses, anarchistisches Kollektiv, das vor allem in Nordamerika aktiv ist, und

sich unter anderem an den aktuellen Protesten beteiligt.