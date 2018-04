Antisemitismus der Fidesz: Konfliktstoff für ÖVP-FPÖ-Koalition in Österreich?

„Wie geht es weiter mit der illiberalen Demokratie?“ Das war der Titel einer Tagung, die die Plattform Republikon diese Woche in Budapest veranstaltete – und es ist auch eine Frage, die sich geradezu aufdrängt, nachdem Präsident Orbans Partei Fidesz bei den Wahlen am 8. April eine Zweidrittelmehrheit im Parlament errungen hat. Unser Korrespondent Karl Pfeifer war bei der Tagung, wir haben ihn in Budapest erreicht und mit ihm darüber gesprochen, und auch über die Differenzen in der österreichischen ÖVP-FPÖ-Koalition in Bezug auf Orban und seine Anti-Soros-Kampagne. Los geht es jedoch mit der Frage nach der illiberalen Demokratie. Bei der Tagung analysierten verschiedene Experten – darunter auch ein der Regierung nahestehender Politologe - die Wahlergebnisse.