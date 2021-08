Büchse Electric | Musik-Spezial | 8.8.21

Gewitterklang und Brummgeräusch. Funkenstrecken im Luftraum. Elektrischer Betriebsraum. Ausgestattet mit einem selbstgebauten Elektrosluch und angeregt von den Electric Walks der Künstlerin Christina Kubisch erkunden wir die schwingenden Kraftlinien elektromagnetischer Felder, die uns umfassen. Was sich dabei aufdrängt, ist eine sekundäre Lärmstruktur, die mit dem menschlichen Gehör allein nicht wahrnehmbar ist.

Die Büchse Electric sendet die Sounds, die wir beim beiläufigen Passieren und gezielten Aufsuchen von Verkehrswegen, Stromflüssen und Kommunikationsknoten in Freiburg aufgezeichnet haben. Sie sendet auch den Gesang der Geräte, die am Stromnetz unserer Wohnungen hängen und seit den vergangenen eineinhalb Jahren fast schon zur Intimsphäre gehören — die Nah- und Fernwirkungen. Neben den eigenen Aufnahmen sendet sie außerdem weitere Stücke elektromagnetischer Vibration, u.a. von Sandra Boss (Perfekt Termisk, 2016), Jonáš Gruska (Vlakom, 2016), Christina Kubisch (Five Electric Walks, 2007 / Magnetic Flights, 2011 / Dichte Wolken, 2012) und dem Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko.

Die Büchse Electric wird betrieben von Fabian, Jan und Jasmin.