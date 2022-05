Antja Ravik Strubel - Blaue Frau

RDL im Gespräch mit der Gewinnerin des Deutschen Buchpreises.

****

Adina wuchs als letzter Teenager ihres Dorfs im tschechischen Riesengebirge auf und sehnte sich schon als Kind in die Ferne. Bei einem Sprachkurs in Berlin lernt sie die Fotografin Rickie kennen, die ihr ein Praktikum in einem neu entstehenden Kulturhaus in der Uckermark vermittelt. Unsichtbar gemacht von einem sexuellen Übergriff, den keiner ernst nimmt, strandet Adina nach einer Irrfahrt in Helsinki. Im Hotel, in dem sie schwarzarbeitet, begegnet sie dem estnischen Professor Leonides, Abgeordneter der EU, der sich in sie verliebt. Während er sich für die Menschenrechte stark macht, sucht Adina einen Ausweg aus dem inneren Exil.

Für ihren Roman Blaue Frau wurde Antje Ravik Strubel letztes Jahr mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Am 06. April las sie daraus im Freiburger Literaturhaus, davor gab sie Radio Dreyeckland ein Interview, worin es u.a. um die große Frage von Machtgefälle und Machtmissbrauch geht, nicht nur im Zwischenmenschlichen.