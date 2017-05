Anwachsende Soziale Proteste in Tunesien

Diesen Mai gab es vielfältige und große Proteste in wirtschaftlich wichtigen Gebieten in Tunesien. Die Regierung schickte das Militär um die Produktion, vor allem von Öl, gegen Demonstrierende zu schützen während tausende Menschen auf die Straße gehen. Gestern, am 22. Mai wurde ein Demonstrant von sogenannten Sicherheitskräften im Laufe weiterer Proteste überfahren.

Nach dem Regimewechsel von 2011 hat sich in Tunesien vieles geändert, nachdem eine weitesgehend demokratische Verfassung in Kraft getreten ist. Das Land gilt, im Gegensatz zu Ägypten oder Libyen, als das Land in dem der arabischer Frühling am erfolgreichsten war. Sechs Jahre später gibt es jedoch im ganzen Land soziale Proteste. Im Gespräch über die Situation im Land und die Forderungen der Bevölkerung und dem Tod des Demonstranten reden wir mit Bernard Schmid, Außenkorrespondent für Radio Dreyeckland.