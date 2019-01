Arbeit ist Arbeit ist Arbeit ist... gesammelt, bewahrt und neu betrachtet

Wie bestimmt Arbeit den Alltag im Wandel der Zeit? Welche Vorstellungen machen wir uns von ihr?

Dazu forschten 25 Studierende im Rahmen des Masterstudiengangs Kulturanthropologie Europäischer Gesellschaften (Freiburg) und Empirische Kulturwissenschaft (Tübingen) in fünf Sammlungen und Archiven in Baden- Württemberg. Die Ergebnisse werden ab dem 16. Februar in zwei Ausstellungen präsentiert. Die Freiburger Ausstellung findet im Weingut Andreas Dilger statt, die Tübinger Ausstellung im Museum für Alltagskultur (Waldenbuch). Mit Sophia und Catharina (Freiburg) sprach RDL über die Inhalt und Intention des Projekts. Sie befassten sich mit den Themen Kinderarbeit und affektive Arbeit.

