Protestmusik und eine alternative Blaskapelle

In den »langen« 70ern, zwischen 1968 und 1983, veränderte sich der Alltag schleichend, aber nachhaltig. Es entstand ein alternatives Milieu, dessen Ideen bis heute in die Gesellschaft hineinwirken: Immer mehr Menschen orientierten sich weg von konventionellen Wert-und Rollenvorstellungen hin zu persönlicher Entfaltung, Selbstbestimmtheit und Gleichberechtigung von Mann und Frau.Die Freiburger Masterstudierenden der Kulturanthropologie haben sich diesen Jahren von 1968-83 in einer Ausstellung gewidmet. Am 18.07.2019 wurde die Aussttellung mit einer Vernissage eröffnet. Freiburg in den langen 70ern eine Ausstellung im Freiburger Uniseum in der Bertoldstraße.

Der Austtellungsraum ist übersschaubar, aber mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall, denn auch Audios aus den Anfängen von Radio Dreyeckland sind dort zu hören. Geöffnet ist noch bis zum 14. September, immer donnerstags bis samstags von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es finden auch Führungen statt.

Weitere Infos zum Programm unter: www.alltagskultur.info