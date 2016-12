Arbeitsbedigungen in Katar für Migranten

Im Jahr 2022 soll die Fußballweltmeisterschaft an der Ostküste der arabischen Halbinsel am Persischen Golf stattfinden, in Katar. Schon seit 2013 sind Bauunternehmen in Katar bei den Vorbereitungen zur WM. Amnesty International macht schon lange auf die Ausbeutung der migrantischen ArbeiterInnen vor Ort aufmerksam. Das sogenannte "Kafala"-System sorgte bislang unter anderem für eine massive Entrechtung migrantischer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Durch dieses System konnten Arbeitgeber ihren Beschäftigten unter anderem verbieten, den Arbeitsplatz zu wechseln oder das Land zu verlassen. Heute tritt die neue Arbeitsrechtsreform in Katar in Kraft, die einiges für die Arbeiter und Arbeiterinnen in Katar ändern wird. Das "Kafala"-System wird abgeschafft. Doch die Arbeiter und Arbeiterinnen sind immer noch nicht vor Ausbeutung geschützt. Das kritisiert Amnesty International. Der Katarexperte für Amnesty in Deutschland, René Wildangel, erklärte Radio Corax aus Halle, wie es mit den Arbeitsbedingungen in Katar aussieht.