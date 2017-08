Wie versprochen das neue Album von Nadine Shaw - politisch, praktisch, gut. Daraus erwuchs die Idee, die Quote bei Radio Dreyeckland etwas zu heben. Und da ich gerade bei Tanya Donelly am Aufarbeiten war (und mir den kompletten Backkatalog bestellt habe, aua!), durfte Kristin Hersh auch nicht fehlen. Brody Dalle war dann auch nicht weit, da Ehepapa Josh a.m.S. ja grad nicht den großen Wurf gelandet hat. Und wenn's um Frauen geht, die was drauf haben, darf Juliette Lewis auf keine Fall fehlen. Ich sag' nur: "Natural Born Killers" - allesamt! Pippi.