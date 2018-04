am 05.05.18 findet in der staudinger-gesamtschule ein kongress unter dem logo "bildung neu denken" in der zeit von 9h - 17h statt. titel des ganzen ist: zukunft.werkstatt - inklusion leben.

die organisatoren vom verein "bildung neu denken"werden live im studio sein um den hörern bzw. hörerinnen zu erläutern was die themen der angebotenen arbeitsgruppen und workshops sind und was eine inklusive gesellschaft ist sowie sie aussehen kann.