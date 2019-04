arbeitsweltradio über die woche der inklusion - live gespräch mit cornelia bossert und kai-uwe schneider vom verein "bildung neu denken"

am 10.05.19 findet im janusz-korczak-haus in freiburg von 18h - 20.30h eine podiusdiskussion statt . es geht um thema "menschenrecht - inklusion. in kleinen schritten am ziel vorbei ?". dabei sind auch herr ottmar miles-paul und esther grunemann sowie cornelia bossert vom verein "bildung-neu-denken". im studio sind cornelia bossert und kai-uwe schneider die beide seit ca. 10 jahren das thema inklusion vorantreiben wollen. inklusion ist dabei ein ganzheitlicher begriff und bezieht die reformen und ideen nicht nur auf die schule. dazui mehr in der sendung.