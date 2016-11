Arbeitsweltradiosendung heute von 19h-20h mit eine Interview zum Buch von Herrn Unger "Klassische Mythologie" erschienen im Theiss-Verlag

heute abend in meiner sendung ein live-interview mit steffen unger zu seinem im theiss-verlag erschienen buch "klassische mythologie". herr unger vermittelt in seinem buch eine kompakte und verständliche einführung in die komplexe welt der götter, heroen und dichter der griechen und römer. viele begriffe aus der mythologie werden heute im sprachgebrauch verwendet ohne das hintergrundwissen woher diese wörter stammen, zb. "becirct", "eine neue flamme hat" oder auch wem die "achillesferse" schmerzt.

wolfgang grün