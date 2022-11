Atomkraftwerke abschalten - Keine Laufzeitverlängerungen!

Weitere Energiewende jetzt! Unter diesem Motto findet am Sonntag eine Demo zum AKW Neckarwestheim statt. Auftakt ist um 13 Uhr am Bahnhof in Kirchheim am Neckar! Um 9.30 Uhr ab dem Konzerthaus soll es bei genügend Anmeldungen (info@antiatomfreiburg.de) auch einen Bus aus Freiburg geben. Wir haben mit Herbert Würth vom Bündnis Neckarwestheimer Anti-Atom-Initiativen über die Hintergründe der Demo und die Argumente der Atomkraftbefürworter:innen gesprochen.