Auch 2023 stagnierte der Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg

Die Landratsämter in Baden-Württemberg haben im vergangenen Jahr nur 47 neue Windkraft-Anlagen genehmigt. Netto gingen nur 8 neue Windkraft-Anlagen in Betrieb. Das geht aus den Zahlen der Bundesnetzagentur hervor. Zum Vergleich: In Niedersachsen gab es 2023 grünes Licht für 196 neue Anlagen, in Nordrhein-Westfalen für 184. Daß dies in Baden-Württemberg politisch so gewollt ist, zeigt sich unter anderem daran, daß die Landesregierung durchaus Druck auf einen Landkreis ausüben und gegen den Widerstand vor Ort durchsetzen kann, daß radioaktiver Müll auf einer Hausmüll-Deponie abgeladen wird.

Im vergangenen Jahr 2023 wurden in Deutschland 745 neue Windkraft-Anlagen gebaut. In Baden-Württemberg gingen davon 15 neue Anlagen in Betrieb, nur unwesentlich mehr als die 9 im Jahr 2022. Allerdings wurden dazu im vergangenen Jahr noch 7 ältere Anlagen im Land stillgelegt. Damit beträgt der klägliche Netto-Zubau nur 8 Anlagen.

Im Vergleich zum benachbarten Rheinland-Pfalz mit 33 neuen Windkraft-Anlagen und im Industrieland Nordrhein-Westfalen - auch kein Küstenland! - gar 114 neuen Windkraft-Anlagen ist die Ausbauleistung im Land Baden-Württemberg laut einer Pressemitteilung des Bundesverbandes WindEnergie immer noch "sehr unbefriedigend".

In Baden-Württemberg wurden im Jahr 2023 genauso viele Windkraft-Anlagen wie im davorliegenden Jahr genehmigt: 47. Im benachbarten Rheinland-Pfalz immerhin von 51 (2022) nun 85. Baden-Württemberg muß sich als Industrieland aber an Nordrhein-Westfalen messen, wo im vergangenen Jahr 323 Windkraft-Anlagen, d.h. 587 Prozent mehr als im "Ländle", genehmigt wurden.

Mit nur 782 Windkraft-Anlagen - und damit nur 3 Prozent aller Anlagen in Deutschland - verharrt Baden-Württemberg im Vergleich der Flächen-Bundesländer am Ende der Rankingliste. Auch hier liegen das benachbarte Rheinland-Pfalz mit 1.780 Windkraft-Anlagen und das Industrieland Nordrhein-Westfalen mit 3.610 Anlagen deutlich weiter vorn - angeführt vom Küstenland Niedersachsen mit 6.169 Windenergieanlagen.

Kommentar

Das sich stets so "mustergültig" gebende und angeblich von einem grünen Ministerpräsidenten regierte Baden-Württemberg hat einen sehr gewaltigen Nachholbedarf, um Bevölkerung und Wirtschaft mit eigenem, umweltfreundlichem Strom zu versorgen.