Wie auch in Deutschland wollen österreichische PolitikerInnen in großem Stil mnach Afghanistan abschieben und haben bereits damit begonnen. Doch auch in Wien gibt es wenigstens Protest dagegen. Radio Dreyeckland Redakteurin Viktoria Balon war am vergangenen Montag am Flughafen Wien-Schwechat als ca. 150 Menschen gegen eine Abschiebung nach Afghanistan protestierten. Sie traf dort auch Hans-Georg Eberl von der Plattform Refugees Welcome.