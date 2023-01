Auftakte - "Freuburg" - love it or leave it...

Die ausgewählten und thematisch und ihaltlich besten Sounds mit Freiburgbezug bieten euch Lilo und Dave diesen Donnerstag. Lust und Frust, in, mit und über Freiburg, musikalisch aufgegriffen von lokalen Acts, plus informatives und triviales zur Stadt am Rande des Schwarzwaldes bieten wir euch dann zur gewohnten Auftakte-Sendezeit, wie jeden dritten Donnerstag im Monat von 16:00 bis 17:00 Uhr.

Auftakte kann auch eure Möglichkeit zum Gestalten von Hörfunksendungen sein. Wenn ihr ins Radio möchtet, besucht einfach unseren Radio-Einführungsworkshop!

Der nächste Radio-Einführungsworkshop ist an dem Wochenende 28./29. Januar...

Nähere Info erhaltet ihr hier: https://rdl.de/beitrag/einf-hrungsworkshop