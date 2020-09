Themen der Sendung:

Telefonat mit Thomas Meyer Falk - live im Studio on Air, Brief vom Antifaschist Jo der in Stammheim in U-Haft sitzt, Repression an den Rändern Europas, Kurzgemeldet...

links zur Sendung:

https://freedomforthomas.wordpress.com/

https://freiheit-fuer-jo.org/

cantevictsolidarity.noblogs.org

leavenoonebehind2020.org

sea-eye.org

pro-asyl.de

http://liebig34.blogsport.de/