Ausbruch vom 23.10.22

Gespräch mit Thomas Meyer-Falk zu Freiheitsbeschäftigungen im Knast

Interview von Radio Blau: We're not really there yet - Gespräch zur Situation im Iran

Beitrag zur anarchistische Gefangene Gabriel Pombo da Silva.

Falls ihr Gabriel Post in den Knast schicken wollt, könnt ihr das an die Adresse auch auf Deutsch tun:

Gabriel Pombo da Silva

C.P. Mansilla de las Mulas

Paraje Villahierro s/n

24210 Mansilla de las Mulas León

Spanien

Und hier der Link zu einer Gruppe auf Facebook zur Unterstützung von Gabriel: https://www.facebook.com/LibertadGabrielPombo/ (aber soziale Medien immer mit Vorsicht verwenden)