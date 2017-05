Am 27.April wurde im Jos Fritz Cafe die Ausstellung "Rojava - Frühling der Frauen" eröffnet. Rojava bedeutet in der kurdischen Sprache "Westen" und bezeichnet kurdische Gebiete, die in Syrien liegen. Als der "Arabische Frühling" begann und die Unterdrückung des Baath-Regimes beendete, entschieden sich die KurdInnen dort für den Aufbau des Demokratischen Föderalismus, der die Gleichberechtigung von Ethnien, Religionen und Geschlechtern anstrebt.

Die Ausstellung über dieses Gesellschaftsmodell entstand durch eine Reise der Fotografin und Journalistin Anette Bender mit der Frauenstiftung WJAR im Dezember 2015 und hat zum Ziel, den Aufbau der demokratischen Selbstverwaltung und die Frauenstrukturen in Rojava sichtbar zu machen. Auf zehn Tafeln wird den BesucherInnen durch Fotos und Texte das Leben in Rojava näher gebracht.

Wir haben ein Interview mit zwei Mitgliedern des Vereins lilaK, der die Ausstellung in Freiburg zeigt, geführt. Weitere Informationen findet ihr auf den Websiten des Kurdistan Solidaritätskomitee Freiburg, des Vereins lilaK oder unter http://rojavafruehlingderfrauen.blogsport.eu/ .