Bündnis Aufstehen gegen Rassismus (AgR)

Am Mittwoch 19. April 2017 lud das Bündnis zur ersten Veranstaltung in Freiburg ein. Auf einer Podiumsdiskussion wurde die Frage behandelt: Wie kann man rechtspopulistischen und neofaschistischer Ideologie in Zeiten der AfD und neuen Rechten entgegentreten? RDL sprach mit Nora Berneis vom Bundesverband des Bündnisses Aufstehen gegen Rassismus. Aufstehen-gegen-rassismus.de

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

AgR Freiburg fährt nach Köln!

Wir wollen von Freiburg aus mindestens einen Bus vollkriegen, um in Köln am 22. April gegen den Bundesparteitag der AfD mit vielen Anderen zu demonstrieren. Sei dabei und melde dich an mit einer Email an agr-bus@gmx.de

Hinfahrt: 4 Uhr in der Früh am Konzerthaus

Rückfahrt: 17 Uhr am selben Tag

Kosten: zw. 25 und 35€

Anmeldung an agr-bus@gmx.de