wie politisch ist der CSD und was verbindet das Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus" mit dem CSD ? Solche und mehr Fragen beantwortet Julia im heutigen Interview. Sie hat als Vertreterin von" Aufstehen gegen Rassismus" am letzten Samstag auf der Kundgebung des CSD in Freiburg einen Redebeitrag gegen rechts und speziell gegen die AFD gehalten.