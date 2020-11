Am besten schmeckt es doch mit Freunden. Ein ein "BANDS OF FRIENDS"- Special der Delikatessen auf Plattentellern. Ausgewählte Records aus dem direkten Umfeld der Moderatoren. Von Berlin nach Freiburg. Von Dub und House über HipHop,Funk bis hin zu PostPunk und Jazz. Es wird wieder köstlich. Schaltet ein!

Setlist:

1. Damaa.Beats - Smaragd

2. Damaa.Beats - Aldebaran

3. Steinregen Dubsystem - Umbadera

4. Huji Maja - It`s been so long

5. scheissediebullen - Das Gähnen der Hyänen

6. Das Blanke Extrem - Eine Weile

7. Between Owls - Over the falls

8. 7AM - Everytime

9. Modha - Harzer Straße

10. Juju Rogers feat Sampa the Great - GOD

11. Smofte - Abrissbirne