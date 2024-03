Barrierefreifunk - März 2024

Um Rollstuhl-Ski im Schnee und auf Wasser geht es in dieser Sendung. Dazu haben wir Rainer Siebold vom Verein nolimit-eV.de in Hüfingen im Schwarzwald interviewt. Und zu Gast im Studio war Max Steiner von der Koordinationsstelle Inklusion und Gesundheit der Stadt Freiburg. Mit ihm sprachen wir über die neue mobile Toilette für alle. Freiburg hat jetzt als erste Stadt eine solche mobile Toilette für alle. Musikalisch begleiten uns die Beatles und ihr erfahrt zudem, wie barrierefrei die Sparkasse in der Eschholzstraße in Freiburg ist und wie beschwerlich die Post in der gleichen Straße.