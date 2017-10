BAYER Macht einen weiterer Zug im Monopoly-Spiel

Mit der avisierten Übernahme von MONSANTO droht BAYER der mit Abstand größte Agro-Konzern der Welt zu werden. Um die „potenziellen Bedenken der Regulierungsbehörden“ hinsichtlich der Markt-Macht des Unternehmens nach dem Vollzug der Transaktion zu zerstreuen, hat der Leverkusener Multi jetzt angekündigt, Teile seines Agro-Sortiments an BASF zu verkaufen.

Der Verkauf von Teilen des Sortiments an BASF ändert an der absolut dominanten Stellung von BAYER in Zukunft nichts, so Jens Wegner von der COORDINATION GEGEN BAYER-GEFAHREN (CBG).

