Bericht zum neu veröffentlichten Brandgutachten

Oury Jalloh – Das war Mord!

ist der Slogan, der seit mittlerweile über 16 Jahren die Aufklärung des Todes von Oury Jalloh in der Dessauer Polizeizelle am 7. Januar 2005 fordert.

Wenn man sich die Chronologie des Falles von 2005 -2020 durchliest, die die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh auf ihrer webseite veröffentlicht hat, liest sich das wie eine kafkaeske Tragigkomödie, in der die Gerichte und die Staatsanwaltschaft in Sachsen- Anhalt sich die ganze Zeit Augen und Ohren zuhalten und "nein! nein! nein!" rufen.

2013 wurde schoneinmal ein unabhängiges Brandgutachten vorgelegt, das zu dem gleichen Ergebnis kam, wie das aktuelle. Ohne Brandbeschleuniger und was vll auch neu ist aus diesem Gutachten bei verschlossener Tür hätte sich der Brand nicht auf die Weise entwickelt und gewütet, wie er es auf dem wenigen Beweismaterial, das vom Tatort gerettet wurde, dokumentiert ist.

Am 03.11.2021 hat die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh in Berlin dieses neue sehr detaillierte Brandgutachten in einer Pressekonferenz veröffentlicht.

Johanna berichtet uns im Folgenden von der Pressekonferenz

Mehr Infos und die ganze Pressekonferenz findet ihr auf der homepage der Initiativeimn Gedenken an Oury Jalloh: https://initiativeouryjalloh.wordpress.com/