20. Todestag von Oury Jalloh

Heute ist es 20 Jahre her, dass Oury Jalloh an Händen und Füßen Gefesselt in der Zelle 5 einer Polizeistation in Dessau verbrannte.

Wir möchten im heute zum 20. Jahrestag nochmal zurückschauen, was am 7. Januar 2005 passiert ist, wie danach damit umgegangen wurde und auch die Arbeit der Familie Oury Jallohs und der Initiatiative „Break the silence“ darstellen.



Der Beitrag ist ein zusammenschnitt verschiedener schon existierender Audios, hier nochmal im einzelnen aufgelistet:

Gedenken an Oury Jalloh, von Radio T aus Chemniz: https://www.freie-radios.net/126110



Familie von Oury Jalloh zieht vor den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof: https://rdl.de/beitrag/familie-von-oury-jalloh-zieht-vor-den-europ-ische...



Abdul und Lisa, Performance Oury Jalloh: https://www.meintestgelaende.de/2021/04/oury-jalloh/



Bundesverfassungsgericht bestätigt Einstellung der Ermittlungen im Fall Oury Jalloh: https://rdl.de/beitrag/bundesverfassungsgericht-best-tigt-einstellung-de...