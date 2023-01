Oury Jalloh Gedenkdemonstration in Freiburg

Am Samstag, den 7.1.23, fand in Freiburg eine Demonstration in Gedenken an Oury Jalloh statt, an der schätzungsweise bis zu 400 Personen teilnahmen. Vor genau 18 Jahren verbrannte der aus Eritrea stammende Mensch in Polizeigewahrsam in Dessau. Mehrere unabhängige Gutachten schlossen aus, er hätte seine Matratze selbst entzündet. Entgegen der Position von Polizei und Staatsanwaltschaft geht die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh, wie auch die Demonstrant*innen in Freiburg von einem Mord aus.

Eröffnungsrede [Anfang fehlt]: 5:02

Eröffnungsrede englisch: 6:07

Kurdische Frauen: 6:09

Kurdische Frauen - englisch: 4:00

Mohamed-Initiative [schlechte Qualität, Audio wird nachgereicht]: 6:55

Abschlussrede der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh: 7:28