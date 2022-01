350 gedenken in Freiburg Oury Jalloh am siebzehnten Todestag

Am Freitag, den 7. Januar 2022, fand in Freiburg eine Demonstration in Gedenken an Oury Jalloh statt, der an diesem Tag vor genau 17 Jahren in einer Dessauer Polizeizelle verbrannte. Bis heute sind die genauen Umstände seines Todes ungeklärt.

Mehrere unabhängige Gutachten haben einen Suizid ausgeschlossen und viele sehen die Schuld bei der Polizei. Diese weigert sich wie die zuständige Staatsanwaltschaft bis heute an einer lückenlosen Aufklärung mitzuwirken und Verantwortung für den Todesfall zu übernehmen. Unterstützer*innengruppen sprechen deswegen in dieser Sache von einem Mord, der vertuscht werden solle.

Parallel zur Demonstration in Freiburg mit etwa 350 Teilnehmenden, gingen auch in anderen Städten Menschen auf die Straße. In Dessau, wo die "Initiative in Gedenken an Oury Jalloh - Break the Silence" jährlich eine Demonstration ausrichtet kamen unterschiedlichen Angaben zufolge zwischen 1300 und 1600 Menschen zusammen.

Die Redebeiträge der Freiburger Demonstration

Begrüßung: 1:00

Abgespielte Rede der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh - deutsch: 4:08

Abgespielte Rede der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh - englisch: 4:55

Redebeitrag von Emanuel, einem ehemligen Bewohner der Landeserstaufnachmeeinrichtung (LEA) in Freiburg auf Deutsch: 3:04 Englisch: 4:09 Französisch: 5:24

Redebeitrag der BIPoC-Gruppe Freiburg auf Englisch: 7:55 Deutsch: 6:13

Ausschnitt des Redebeitrag von Mystic (Black Lives Matter) auf Englisch: 5:20 Komplette Rede in deutscher Übersetzung: 3:46

Ausschnitt aus der Rede des Offenen Antifatreffens Freiburg (OAT) - englisch: 3:50