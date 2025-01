Gedenkdemonstration in Freiburg anlässlich des 20. Todestags von Oury Jalloh

Anlässlich des 20. Todestags von Oury Jalloh, am 7.1., demonstrierten in Freiburg am Samstag Abend etwa 85 Menschen in Gedenken an den aus Sierra Leone geflüchteten Menschen, der in einer Polizeizelle in Dessau verbrannte.

Die Demonstration startete mit einer Rede auf dem Stühlinger Kirchplatz: 9:37

Der Ort sei absichtlich ausgesucht worden für den Start der Kundgebung, denn der Platz sei bekannt für Polizeischikanen gegen schwarze Menschen, so die Moderation der Versammlung.

Anschließend zogen die Demonstrierenden auf den Platz der Alten Synagoge. Ein Gedicht richtiete sich an die Demonstrant*innen (aufgund technischer Probleme keine Aufzeichnung) und anschließend wurden Kerzen zum Gedenken an Oury Jalloh und weitere Opfer rassistischer Polizeigewalt entzündet.