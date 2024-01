Kundgebung anlässlich des Todestag von Oury Jalloh

Rund 300 beteiligten sich am 7. Januar 2024 an der Demonstration zum Todestag von Oury Jalloh in Freiburg. Der Migrant aus Sierra Leone kam beim Brand in einer Dessauer Polizeizelle um's Leben. Trotz dessen, dass mehrere unabhängige Gutachten die These von Polizei und Staatsanwaltschaft negieren, Oury Jalloh soll die Matratze auf die er fixiert gelegen hatte selbstständig entzündet haben, bleibt die mutmaßliche Tötung ohne rechtliche Folgen für die beteiligten Polizeibeamten. In vier Reden wurde dem Tod von Oury Jalloh erinnert, sowie weitere Tote durch Polizei benannt, wie Mouhamed Lamine Dramé, der durch Dortmunder Polizist*innen 2022 durch Schüsse aus einer Maschinenpistole erschossen wurde. Kritik wurde durch die Gruppe "Antifaschistischer Konsens" am Strafsystem insgesamt geübt.

Rede vom Antifaschistischen Konsens: 4:28

Rede vom Solidaritätsnetzwerk: 3:10

Solidaritätskreis Justice for Mouhamed: 7:14

Vorgelesene Rede vom Offenen Antifatreffen Freiburg: 3:43