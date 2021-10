Rund 200 Menschen demonstrieren in Freiburg gegen die LEA und alle anderen Lager

Am Samstag, den 9. Oktober 2021, demonstrierten rund 200 Menschen in Solidarität für geflüchtete Personen gegen die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Freiburg, wie auch gegen alle anderen Lager. Die Demonstration fand im Rahmen des bundesweiten Aktionstags #NoLagerNowhere, gegen die widrigen Zustände in den deutschen Massenunterkünften für Geflüchtete, statt.

Die Demonstration startete mit einer Kundgebung vor der LEA in der Müllheimer Straße.

Eröffnungsrede: 2:34

Eröffnungsrede französisch & englisch: 1:51

Bundesweiter Aktionstag gegen Lager: 1:12

Ansprache LEA-Bewohner, italiänisch - deutsch: 5:11

Der Demonstrationszug bewegte sich nach den Redebeiträgen über die Escholzstraße und die Basler Straße in die Kajo bis vor das Regierungspräsidium, wo die Hauptkundgebung stattfand.

Rede über die Zustände in der LEA: 5:11

Rede einer geflüchteten Person, die in der LEA gewohnt hat in französisch und deutscher Sprache: 12:07

Klage gegen die Hausordnung der Landeserstaufnahmeeinrichtung: 2:56

Rede zu privatem Sicherheitsdienst in der LEA: 6:51

Rede Seebrücke: 3:40