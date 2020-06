Große Demo gegen Landeserstaufnahmelager in Freiburg und für Aufnahme von Flüchtlingen

Etwa 400 Menschen beteiligten sich am Samstag den 20. Juni an der Demonstration "Lager machen krank. Immer. - Gegen Lagerpolitik! Keine Landeserstaufnahmeeinrichtung in Freiburg! Solidarität mit den Bewohner*innen!" Da zu Beginn eine ausführliche Kundgebung am Platz der alten Synagoge stattfand, könnten es insgesamt auch etwas mehr Teilnehmer*innen gewesen sein. Für die Coronazeit und eine Demonstration, die sich explizit gegen die Lagerpolitik richtet waren es durchaus beachtenswert viele Teilnehmer*innen. An Mobilisierungserfolge der Black Lives Matter Bewegung konnte trotzdem nicht angeknüpft werden. RDL hat die Demonstration vom Platz der alten Synagoge, über das Regierungspräsidium zum Rathaus begleitet und für Euch die Reden gesammelt.

Eröffnungsrede von LEA Watch/ Aktion Bleiberecht: 4:26

Interview mit einem Bewohner der LEA: 5:57

Rede von Medinetz: 3:10

Bericht von Hebamme aus Moria: 4:49

Rede Aktion Bleiberecht/ LEA Watch vor dem Regierungspräsidium: 4:54

Rede von Brigitte Kiechle (IL Karlsruhe): 10:23

Rede eines Bewohners der LEA: 3:07

Rede der Seebrücke: 4:44

Rede zu 40 Jahren Lagerpolitik in Freiburg: 8:37

Interview mit Lagerbewohnern: 4:47