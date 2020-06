"Lager machen krank. Immer. - Gegen Lagerpolitik! Keine Landeserstaufnahmeeinrichtung in Freiburg! Solidarität mit den Bewohner*innen!" So der Titel der Demonstration am Samstag, die von zahlreichen antirassistischen Gruppen getragen wird. Los gehts um 18 Uhr am Platz der alten Synagoge. Wir haben mit Ben von LEA Watch über die Landeserstaufnahmeeinrichtung, auch in Coronazeiten, gesprochen. Im Interview erklärt er u.a: "Man kann nicht dulden, dass inmitten dieser Stadt so ein Unrechtsort ist."