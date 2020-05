Bei Radio Dreyeckland blicken wir immer wieder auf die Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen. Die Unterbringungsverhältnisse und auch die gemeinschaftliche Isolation haben dafür gesorgt, dass sich von 600 BewohnerInnen mittlerweile über 2/3 mit dem Coronavirus infiziert haben. Über die aktuelle Lage in Ellwangen und auch in der Isolationsunterkunft Sechselberg, in beiden Fällen ist auch die Bundeswehr im Einsatz, haben wir mit Peter Hauck vom Unabhängigen Freundeskreis Asyl Murrhardt gesprochen.