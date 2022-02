Antirassistische Kundgebung vor dem Freiburger Gemeinderat

NO MORE CAMPS WE WANT HOMES, so der Titel zur Kundgebung, die vergangenen Dienstag, den 1.2.22, vor der Sitzung des Freiburger Gemeinderats, stattfand. Anlass war die Zustimmung des Evaluationsberichts des Regierungspräsidiums bezüglich der Landeserstaufnahmeeinrichtung durch den Gemeinderat. Lediglich die JUPI- & die Stadt-für-Alle-Fraktionen verwehrten sich dieser Zustimmung. Die geflüchtetensolidarische Gruppe LEA-Watch hätte eine politische Positionierung der Stadt in der Sache der Evaluation erwartet und kritisiert diese dafür, das bisherige Lagersystem wie gehabt fortführen zu wollen. Außerdem wurde die Klage von sechs Geflüchteten gegen die Hausordnung der LEA Freiburg, die so auch in den anderen baden-württembergischen Erstaufnahmelagern gilt, vor dem baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof. Etwa 60-70 Personen beteiligten sich an der Kundgebung vor dem Bürgerhaus Zähringen - trotz widriger Witterungsumstände.

Zunächst wurde der Grund für die Kundgebung genannt 2:20 & die Begrüßung in Französisch & Englisch übersetzt: 2:11

Dann wurde eine französische Rede abgespielt, einer Person, die mit gegen die Hausordnung der LEA geklagt hat: 3:18

Die deutsche Übersetzung davon wurde anschließend verlesen: 1:33

Es folgte eine rechtlich-politische Einordnung der Evaluation der LEA durch Walter (Aktion Bleiberecht & LEA-Watch): 11:03

Diese wurde daraufhin auf französisch übersetzt: 1:43

Im Anschluss darauf sprach Emmanuel als einer der Kläger*innen gegen die LEA-Hausordnung, über seine Erfahrungen als Bewohnerin der LEA und als geflüchtete Person in Deutschland insgesamt. Er sprach in englisch: 5:31

Im Anschluss an die Kundgebung fragte RDL zwei Teilnehmende nach kurzen Statements: 1:17 und