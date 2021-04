Am Samstag, dem 24.04.21 gab es in Freiburg eine Demo gegen die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Freiburg:

Konkreter Anlass war die bevorstehende Evaluation der LEA im Migrationsausschuss des Freiburger Gemeinderat.

Diese Evaluation wurde aufgrund einer Klage von Bewohner:innen gegen die mutmaßlich grundrechtswidrige Hausordnung verschoben.

Redner:innen von der LEA-Watch Freiburg, ein Bewohner, sowie eine Pastorin schildern von der Lage in der Massenunterkunft.