Situation der Geflüchteten in der LEA Freiburg

Seit Mai 2018 gibt es in Freiburg die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete (kurz: LEA), die vom Regierungspräsidium in Freiburg auf dem Gelände einer alten Polizeiakademie betrieben wird. Ursprünglich sollten Geflüchtete dort für eine erste Registrierung und die Bereitstellung angemessener Unterstützungsleistungen für maximal 3 Monate untergebracht sein. In der Realität sieht das aber oft anders aus. Menschen müssen in der Regel viel mehr, manchmal sogar bis zu 24 Monate in der LEA leben. Seit Jahren gibt es, nicht nur deshalb, viel Kritik an der LEA – seien es die lagerartigen Lebensbedingungen oder die systematischen Menschen- und Grundrechtsverletzungen.

Deshalb beschäftigen wir uns in unserer Sendung Amnesty Aktuell am 07. August 2023 mit der Situation der Geflüchteten in der LEA in Freiburg.

Für unsere Sendung haben wir ein Interview mit einer ehemaligen Bewohnerin der LEA geführt, die von ihren Erfahrungen dort erzählt.

Außerdem haben wir mit einem Mitarbeiter von LEA-Watch gesprochen.

LEA-Watch ist ein Zusammenschluss verschiedener Aktivist*innen aus antirassistischen Gruppen und Initiativen, die sich kritisch mit der Asylpolitik in Freiburg und weltweit beschäftigten (https://leawatch.noblogs.org).

In unserer Rubrik „Was wurde eigentlich aus?“ beschäftigen wir uns diesmal mit der aktuellen Situation an den EU-Außengrenzen.

Moderiert wird die Sendung von Charlotte und Neda und wie immer in unserer Sendung gibt es auch News zu Menschenrechtsthemen, Veranstaltungstipps, unsere Amnesty-Erfolgsgeschichte und ein ganz besonderes Musikprogramm.