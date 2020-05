‚Abstand halten' in Geflüchtete Unterkünften?

‚Abstand halten' ist in Geflüchtete Unterkünften kaum möglich. Durch die geteilten Schlafzimmer, die gemeinsam genutzten Küchen (oder zentralen Versorgung über eine Versorgungshalle) und Sanitäranlagen und die hohe Anzahl von Bewohner*innen kann sich das Virus in einem Großlager schnell ausbreiten. Deshalb riefen die Organisationen LEA-Watch und Aktion Bleiberecht auf einer erneuten Demo auf. Etwa 50 Menschen sammelten sich deshalb am Dienstag, 5. Mai vor der LEA Freiburg um die unzumutbare Lagerunterbringung zu thematisieren und Solidarität mit den Bewohner*innen auszudrücken. Ein Bericht über die Aktion.