Die April Sendung von Radio Bleiberecht mit:

- LEA Watch aus Freiburg über die Situation der Bewohner*innen in der Lörracher Str. 6

- Our Voice Interview mit einem Bewohner der LEA Ellwangen, wo mehr als 300 Bewohner*innen an Covid erkrankt sind

- O-Töne von der Seebrücke Demo von letzten Sonntag unter dem Motto "Leave No One Behind"

- Interview mit Bob von Shelter

KEINE ABSCHIEBUNGEN FÜR NIEMAND NIEMALS