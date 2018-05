Statements von Flüchtlingen aus Ellwangen

Nach der verhinderten Abschiebung eines togolesischen Flüchtlings aus der Erstaufnahmestelle Ellwangen und dem Polizei-Großeinsatz am 3. Mai konnten wir zwei Tage später mit einigen Bewohner*innen der Ellwanger LEA sprechen. Sie berichteten, wie sie die beiden Polizeieinsätze erlebt haben und widersprechen der Darstellung, die Abschiebung sei in irgend einer Weise gewaltsam verhindert worden. Vielmehr sei der Polizeiensatz am Donnerstag sehr gewaltsam abgelaufen. Wir haben sie um persönliche Stellungnahmen zu dem Geschehen gebeten.