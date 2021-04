Flüchtlingspolitik in Freiburg: Massenlager oder dezentrales Wohnen?

Am Samstag den 24. April startet um 14 Uhr die Demonstration KEINE LAGER - KEINE LEA am Platz der alten Synagoge. Anlass ist die bevorstehende Evaluation der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge im Migrationsausschuss des Freiburger Gemeinderats. Die Demo fordert vom Gemeinderat ein klares politisches Zeichen: "NEIN zur LEA, JA zu selbstbestimmtem Wohnen!" Wir fassen im folgenden Beitrag nochmal einige Kritikpunkte und den Stand der Debatte um die LEA zusammen und hören auch wie Freiburger Studierende reagieren, wenn sie plötzlich in ihren Wohnheim mit Einschränkungen der Grundrechte, wie Geflüchtete in der LEA konfrontiert sind. Viele Kritikpunkte lassen sich bereits an der Hausordnung gegen die auch mehrere Klagen laufen, festmachen, erläutert Ben von LEA Watch und Aktion Bleiberecht....